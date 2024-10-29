جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، أتلتيك بيلباو.
وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد لكن انتهى المطاف بنهائي يجمع كلًا من ريال مايوركا وأتلتيكو بيلباو، وهو نهائي لم يتوقعه أي مشجع على الأرجح لأي نادٍ بالبطولة.
وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.
في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2024-2025 من بطولة كأس ملك إسبانيا...
ما القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟
حصلت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، لمدة 5 سنوات بدأت من 2023، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.
كما يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.
وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
البطولة
القنوات الناقلة
كأس ملك إسبانيا 2024-2025
SSC
جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 - الدور الأول
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|فيلامورييل - رايو فاييكانو
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|لا أجويليرا
|كومبوستيلا - ديبورتيفو ألافيس
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|فيرو بوكيتو دي سان لازارو
|جويخيلو - أورينسي
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|لويس راموس
|بوبلينسي - فياريال
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|سا بوبلا
|لانزاروت - راسينج
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|لانزاروت
|ريال خايين - قاديش
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|لا فيكتوريا
|هوسبيتاليت - ريال سرقسطة
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|دي لوبريجات
|أستور - بلد الوليد
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|هيرمانوس لانا
|يوروبا - ألباسيتي
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
20:30 السعودية ومصر
|-
|ساردينيا نو
|شيكلانا. -أوساسونا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|شيكلانا
|خيريث - سبتة
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|شابين
|لاس روزاس - إشبيلية
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|نافالكاربون
|أولوت - قرطبة
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|كامب دولوت
|إيبيزا بيتويساس - خيمناستيك
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|كان ميسيس
|لوسينا - ليجانيس
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|ديبورتيفا دي لوسينا
|لانجريو - أوريهويلا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر
|-
|جانزابال
|بيرجانتينيوس - ماربيا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر
|-
|آس إيرواس
|موستوليس - بورجوس
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر
|-
|إل سوتو
|بياساين - قرطاجنة
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر
|-
|دي لويناز
|لاريدو - ييكلانو
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|سان لورنزو
|بونتيفيدرا - ليفانتي
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|باسارون
|بادالونا - ويسكا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|بادالونا
|إسكوبيدو - بونفيرادينا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|أوزيبيو أركي
|سالامانكا. -ألكوركون
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|هيلمانتيكو
|نومانثيا - سبورتنج خيخون
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|لاس باخاريتوس
|يوفينتورد توريمولينوس - زامورا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|ديبورتيفا دي لوسينا
|كورتيس - غرناطة
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|سان فرانشيسكو خافيير
|أوتيبو - أونيونيستاس
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|سانتا آنا
|سانت أندرو - ميرانديس
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|نارسيس سالا
|لوجرونييس - إيبار
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|لاس جاوناس
|لييدا - باراكالدو
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|كامب ديسبورتس
|كونكوينسي - إيبيزا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر
|-
|لا فوينسانتا
|كاسيرينيو - خيمناستيكا سيجوفيانا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر
|-
|برينسيبي فيليبي
|كوريا - إلتشي
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر
|-
|لا إيسلا
|رييس - ألميريا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|نويفو ماتابينيونيرا
|سان بيدرو - سيلتا فيجو
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|إستاديو مونيسيبال
|بارلا إسكويلا - فالنسيا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|أنطونيو دومينجيز الأولمبي
|إكستريمادورا - جيرونا
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|فرانشيسكو دي لا هيرا
|أجويلاس - كاستيلون
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|إل روبيال
|أتلتيكو باسو - إلدينسي
|الأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:30 السعودية ومصر
|-
|إل باسو
|سان تيرسو - إسبانيول
|الخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|أو مونتتي
|فيس - أتلتيكو مدريد
|الخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|فيس
|بارباسترو - أموريبييتا
|الخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|إستاديو مونيسيبال
|مانيسيس - خيتافي
|الخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|-
|فيسنتي مارتينيز كاتالا
|ريال أفيلا - ريال أوفييدو
|الخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|أدولفو سواريز
|توديلانو - ديب مينيرا
|الخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|سيوداد دي توديلا
|إيخيا - هيركوليس
|الخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر
|-
|أنتيجو كامبو دي فوتبول لوشان
|دون بينيتو - أندورا
|الخميس 31 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر
|-
|فيسينتي سانز
|جيفورا - ريال بيتيس
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|فرانشيسكو دي لا هيرا
|أونتينيينا - لاس بالماس
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|إسيدرو كالديرون
|خوبي إسبانيول - ريال سوسييداد
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|سان فيسنتي ديل راسبيج
|إستيبونا - ملقة
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|فرانشيسكو مونيوز بيريز
|كوارتي - راسينج فيرول
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|خوان جيريرو إل لوبو
|ألفارو - تينيريفي
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|لا مولينيتا
|لانيرا - كولتورال ليونيسا
|الخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر
|-
|بيبي كيماران