Copa del Rey trophyJAVIER SORIANO/AFP/Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

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تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي يخوضها القطبان ريال مدريد وبرشلونة...

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، أتلتيك بيلباو.

وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد لكن انتهى المطاف بنهائي يجمع كلًا من ريال مايوركا وأتلتيكو بيلباو، وهو نهائي لم يتوقعه أي مشجع على الأرجح لأي نادٍ بالبطولة.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2024-2025 من بطولة كأس ملك إسبانيا...

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

حصلت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، لمدة 5 سنوات بدأت من 2023، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

كما يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

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البطولة

القنوات الناقلة

كأس ملك إسبانيا 2024-2025

SSC
شاهد

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 - الدور الأول

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
فيلامورييل - رايو فاييكانوالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-لا أجويليرا
كومبوستيلا - ديبورتيفو ألافيسالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-فيرو بوكيتو دي سان لازارو
جويخيلو - أورينسيالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-لويس راموس
بوبلينسي - فياريالالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-سا بوبلا
لانزاروت - راسينجالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-لانزاروت
ريال خايين - قاديشالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-لا فيكتوريا
هوسبيتاليت - ريال سرقسطةالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-دي لوبريجات
أستور - بلد الوليدالثلاثاء 29 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-هيرمانوس لانا
يوروبا - ألباسيتيالأربعاء 30 أكتوبر 2024
20:30 السعودية ومصر		-ساردينيا نو
شيكلانا. -أوساسوناالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-شيكلانا
خيريث - سبتةالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-شابين
لاس روزاس - إشبيليةالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-نافالكاربون
أولوت - قرطبةالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-كامب دولوت
إيبيزا بيتويساس - خيمناستيكالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-كان ميسيس
لوسينا - ليجانيسالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-ديبورتيفا دي لوسينا
لانجريو - أوريهويلاالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر		-جانزابال
بيرجانتينيوس - ماربياالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر		-آس إيرواس
موستوليس - بورجوسالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر		-إل سوتو
بياساين - قرطاجنةالأربعاء 30 أكتوبر 2024
21:30 السعودية ومصر		-دي لويناز
لاريدو - ييكلانوالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-سان لورنزو
بونتيفيدرا - ليفانتيالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-باسارون
بادالونا - ويسكاالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-بادالونا
إسكوبيدو - بونفيراديناالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-أوزيبيو أركي
سالامانكا. -ألكوركونالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-هيلمانتيكو
نومانثيا - سبورتنج خيخونالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-لاس باخاريتوس
يوفينتورد توريمولينوس - زاموراالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-ديبورتيفا دي لوسينا
كورتيس - غرناطةالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-سان فرانشيسكو خافيير
أوتيبو - أونيونيستاسالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-سانتا آنا
سانت أندرو - ميرانديسالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-نارسيس سالا
لوجرونييس - إيبارالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-لاس جاوناس
لييدا - باراكالدوالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-كامب ديسبورتس
كونكوينسي - إيبيزاالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر		-لا فوينسانتا
كاسيرينيو - خيمناستيكا سيجوفياناالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر		-برينسيبي فيليبي
كوريا - إلتشيالأربعاء 30 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر		-لا إيسلا
رييس - ألميرياالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-نويفو ماتابينيونيرا
سان بيدرو - سيلتا فيجوالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-إستاديو مونيسيبال
بارلا إسكويلا - فالنسياالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-أنطونيو دومينجيز الأولمبي
إكستريمادورا - جيروناالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-فرانشيسكو دي لا هيرا
أجويلاس - كاستيلونالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-إل روبيال
أتلتيكو باسو - إلدينسيالأربعاء 30 أكتوبر 2024
23:30 السعودية ومصر		-إل باسو
سان تيرسو - إسبانيولالخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-أو مونتتي
فيس - أتلتيكو مدريدالخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-فيس
بارباسترو - أموريبييتاالخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-إستاديو مونيسيبال
مانيسيس - خيتافيالخميس 31 أكتوبر 2024
21:00 السعودية ومصر		-فيسنتي مارتينيز كاتالا
ريال أفيلا - ريال أوفييدوالخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-أدولفو سواريز
توديلانو - ديب مينيراالخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-سيوداد دي توديلا
إيخيا - هيركوليسالخميس 31 أكتوبر 2024
22:00 السعودية ومصر		-أنتيجو كامبو دي فوتبول لوشان
دون بينيتو - أندوراالخميس 31 أكتوبر 2024
22:30 السعودية ومصر		-فيسينتي سانز
جيفورا - ريال بيتيسالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-فرانشيسكو دي لا هيرا
أونتينيينا - لاس بالماسالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-إسيدرو كالديرون
خوبي إسبانيول - ريال سوسييدادالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-سان فيسنتي ديل راسبيج
إستيبونا - ملقةالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-فرانشيسكو مونيوز بيريز
كوارتي - راسينج فيرولالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-خوان جيريرو إل لوبو
ألفارو - تينيريفيالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-لا مولينيتا
لانيرا - كولتورال ليونيساالخميس 31 أكتوبر 2024
23:00 السعودية ومصر		-بيبي كيماران
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