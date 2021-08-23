يقود سيارته مخمورًا .. سحب رخصة قيادة ناينجولان في بلجيكا!

النجم البلجيكي في حالة يرثى لها!

كشفت تقارير صحفية بلجيكية اليوم أن اللاعب رادجا ناينجولان قد وقع في ورطة مع الشرطة المحلية مساء السبت الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "HLN" والتي أكدت أن الشرطة اضطرت لإيقاف سيارة اللاعب الذي كان يقود على سرعة عالية للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب خضع للفحص بعد إيقاف الشرطة له، وتبين أنه كان يقود السيارة مخمورًا.

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وقامت الشرطة على الفور بحسب رخصة القيادة الخاصة بالنجم البلجيكي، ولن تعيدها له قبل 15 يومًا.

وخرج اللاعب باعتذار رسمي بعد تلك الحادثة، وأكد إنه عليه أن يبقى مثلًا أعلى للشباب، ولم يكن عليه أن يقع في ذلك الخطأ.

ولا يمر نجم روما السابق بأفضل فترات حياته، بعد أن ترك الدوري الإيطالي وعاد لنظيره البلجيكي في الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد أعلن فسخ تعاقده مع ناينجولان قبل أيام لينضم اللاعب لصفوف فريق رويال أنتويرب.