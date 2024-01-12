"يعشقان الهلال والنصر حاول ضم أحدهما" .. ثنائي قطر يدخل التاريخ في كأس آسيا

ثنائي منتخب قطر يدخل التاريخ في كأس أمم آسيا

دخل اثنان من أبرز نجوم منتخب قطر الأول لكرة القدم "التاريخ"، من بوابة مباراة لبنان، في افتتاح كأس أمم آسيا 2023، اليوم الجمعة.

الدوحة القطرية تستضيف بطولة كأس أمم آسيا على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، وبمشاركة 24 منتخبًا، موزعين على 6 مجموعات.

أكرم عفيف جناح نادي السد، سجل هدفين في مرمى لبنان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، بينما أحرز زميله المعز علي، مهاجم فريق الدحيل، هدفًا ليقودا قطر للفوز (3-0).

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وأصبح عفيف، أول لاعب في تاريخ المنتخب القطري، يُساهم في تسجيل الأهداف "أحرز 3 وصنع 4"؛ وذلك في أربع مباريات متتالية بالبطولة الآسيوية.

ومن ناحيته.. المعز أصبح هداف العرب الأول عبر تاريخ كأس أمم آسيا، برصيد 10 أهداف؛ بعد هزه شباك منتخب لبنان، متجاوزًا الإماراتي علي مبخوت، صاحب التسعة أهداف.

وتساوى مهاجم الدحيل، مع الكوري الجنوبي لي دونج كوك، في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لكأس آسيا، خلف الأسطورة الإيرانية علي دائي، الذي يملك 14 هدفًا في رصيده.

المثير في الأمر أن أكرم عفيف والمعز علي، أعلنا في وقتٍ سابق، أنهما من مشجعي نادي الهلال السعودي، متمنيان اللعب في صفوف الفريق الأزرق، في يومٍ من الأيام.

جدير بالذكر أن النصر، حاول في وقتٍ سابق، التعاقد مع المعز؛ خاصة بعد تألقه في كأس أمم آسيا 2019، والذي سجل فيها 9 أهداف كاملة، كأفضل هداف في نسخة واحدة من البطولة.