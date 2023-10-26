نجم الدحيل يتمنى الانضمام إلى الهلال ويؤكد: الدوسري الأفضل آسيويًا

نجم الدحيل يتحدث عن قوة دوري روشن السعودي

عبر أحد نجوم نادي الدحيل القطري، عن عشقه لنادي الهلال، مؤكدًا على أنه يتمنى الانضمام إلى صفوفه، ومتحدثًا عن حظوظ سالم الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وقال المعز علي مهاجم الدحيل والمنتخب القطري خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "والدي يُشجع الهلال وأنا أيضًا أشجعه منذ أن كنت صغيرًا، وأحب محمد الشلهوب".

وأضاف: "أتمنى اللعب لنادي الهلال ولا يوجد أحد يستطيع أن يرفض تمثيله، والله يكتب اللي فيه الخير".

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وتحدث المهاجم القطري عن تطور دوري روشن السعودي، حيث قال: "الدوري السعودي أصبح قويًا جدًا، بعد عودة الأهلي بقوة، والنصر حقق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مع بداية الموسم، والاتحاد حامل لقب الدوري، والهلال هدفه تحقيق البطولات دائمًا، وأتمنى أن يظل الكأس في الهلال".

واختتم المعز الذي يُنافس الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا حديثه، مؤكدًا على أن لاعب الهلال يمتلك حظوظًا أكثر منه لنيل الجائزة، متمنيًا ألا تخرج الجائزة من الخليج.