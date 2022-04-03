يشعر بخذلان الفريق؟ راموس يحسم موقفه من البقاء في باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود نية لدى المدافع الإسباني سيرخيو راموس في البقاء في ناديه باريس سان جيرمان.

ويمتلك المدافع المخضرم سجلًا قليلًا من المشاركات هذا الموسم جعله تحت الأنظار لترقب رحيله عن الفريق في العام القادم.

لكن بحسب ما أوردته "RMC" فإن راموس ينوي البقاء وإعطاء النادي مجهوداته ولم يقرر الاستسلام بعد.

ما هي حالة راموس؟

يعيش راموس فترة ليست بجيدة مع باريس، حيث يتواجد الإسباني في مستشفى النادي منذ يناير الماضي بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

ومن الوارد أن يعود اليوم في لقاء ناديه أمام لوريان، حيث يتواجد في الإسباني في قائمة الفريق للمباراة، وذلك بعد غيابه عن أهم مواجهتين في موسم الفريق الباريسي أمام ريال مدريد.

حيث أن راموس شارك في 4 مباريات فقط في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولم يقدم بعد الأداء المنتظر من القائد المخضرم.

ماذا ينوي باريس فعله؟

أوضح التقرير أن باب الحديث مع إدارة الفريق الباريسي لا يزال مفتوحًا أمام قائد ريال مدريد السابق، حيث ينتظر النادي حتى اللحظة عودة الإسباني وقيادته لمنظومة النادي الدفاعية.

زيريد راموس أن يثبت أنه لا يزال قادرًا على اللعب والمشاركة باستمرار ومساعدة فريقه في حصد البطولات.

وبحسب ما أورده التقرير فإن نادي العاصمة سيناقش الأمر مع قلب الدفاع، والهدف ليس إجباره على المغادرة، ولكن الاستماع إليه لمعرفة شعوره، عندها فقط يمكن اتخاذ قرار مشترك.

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