"يسيء للسياحة السعودية" .. دعوة لإيقاف تصرفات كريستيانو رونالدو الخارجة!

الكثيرون يقفون للدون بالمرصاد وما هو مسموح لغيره، محرم عليه

الانفعالات داخل الملعب ممنوع أن تصدر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق أنها تسيء لصورة المملكة السعودية أمام العالم.

الدون انفعل اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة أبها، على حكم المباراة بعدما أطلق صافرة نهاية الشوط الأول، أثناء قيادته لهجمة مرتدة خطيرة، مما استدعى إشهار الكارت الأصفر في وجهه.

هذا التصرف رفضه الهدلق، وناشد وزارة السياحة للتدخل والحديث مع صاروخ ماديرا، كي لا يحيد عن الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله.

وكتب الإعلامي الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدعو وزارة السياحة للتدخل، وتنبيه النجم العالمي كريستيانو رونالدو بعدم اللجوء لمثل هذه الأساليب الخارجة عن الروح الرياضية لأنها تسيء لصورته ولا تخدم الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله للترويج للسياحة والنهضة السعودية في العالم".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر بثلاثية، سجلها سامي النجعي وعبد الله الخيبري ومحمد مران، مقابل هدف وحيد بتوقيع عبد الفتاح آدم، ليصعد العالمي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.