فيديو | منعه من هجمة خطيرة .. كريستيانو رونالدو يثور على حكم مواجهة النصر وأبها

تقدم فريقه بهدفين في أول 45 دقيقة لا يكفيه!

رغم خروج النصر متقدمًا بثنائية نظيفة من الشوط الأول مواجهة أبها إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، خرج غاضبًا بشدة من الشوط.

العالمي يستضيف حاليًا أبها، على ملعب مرسول بارك، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق سامي النجعي وعبد الله الخيبري في أول ثلث ساعة من المباراة.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، وبينما كان رونالدو يقود هجمة مرتدة لفريقه، أطلق حكم المباراة اللاتفي أندريس تريمانيس صافرته، معلنًا نهاية الشوط، وهو ما أثار غضب الدون.

رونالدو ثار بشدة بعد قرار الحكم، لعدم منحه فرصة استكمال هجمته، مبديًا اعتراضه بعبارات غاضبة وإشارات بالأيدي، وهو ما دفع تريمانيس لإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

جدير بالذكر أن رونالدو صام عن التهديف مع النصر في آخر مباراتين في دوري روشن السعودي أمام الباطن والاتحاد.