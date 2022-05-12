يرغب في الرحيل بسبب رونالدو؟ .. تاليسكا يرد بطريقته ويثير الجدل

تصرف أندرسون تاليسكا يزيد من حيرة جمهور النصر

لا يترك البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مجالًا للحديث عنه بالباطل، ويخرج للرد على غالبية الأنباء التي تتردد حوله.

مؤخرًا مع كثرة الحديث عن اقتراب النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحدثت الصحافة التركية عن رغبة تاليسكا في العودة للدوري التركي من جديد، حال إتمام صفقة الدون.

لكن اللاعب البرازيلي رد بطريقة غير مباشرة على هذه الأنباء، إذ قام بنشر فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لهدف له مشابهًا لهدف سابق أحرزه كريستيانو، في إشارة للترحيب بالنجم البرتغالي في صفوف العالمي.

- يبدو أن هُناك من هو متحمساً لقدوم رونالدو أكثر من الجميع .



• تاليسكا iG pic.twitter.com/Hd3q9KqNKY — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) December 5, 2022

الغريب في الأمر أن تاليسكا عاد وحذف الفيديو، لأسباب غير معلومة بشكل واضح، لكن البعض تكهن بأن هناك من استنكر تصرف البرازيلي، وفهمه أنه يقارن نفسه بالدون، وأنه لا حاجة للنصر للتعاقد معه طالما هو موجود في صفوف الفريق.

يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت في آخر تحديث لها اليوم الإثنين، أن رونالدو اقترب بالفعل من التوقيع للنصر لمدة موسمين، في عرض هو الأضخم في مسيرته الكروية.