رغم نفي مورجان .. تقارير تؤكد إتمام انتقال رونالدو للنصر

يبدو أن الصفقة ستظهر لأرض الواقع قريبًا

مازال الغموض يحيط بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه بعدة وجهات جديدة أبرزها النصر السعودي.

صحيفة ماركا كانت قد أكدت أن رونالدو المتواجد في قطر حاليًا وافق على الانضمام للنصر والتوقيع على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وقد نفى الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان ذلك الأمر وأكد أنه لم يحدث.

ماركا عادت اليوم وأكدت في تقرير جديد أن رونالدو وقع بالفعل للنصر وأن العقد سيبدأ في الأول من يناير القادم، مشيرة إلى أنه سيُصبح الرياضي الأعلى أجرًا في العالم.

ليونيل ميسي ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان هما الأعلى أجرًا حاليًا في عالم كرة القدم، إذ يحصل الأول على 75 مليون يورو ويقل الثاني عنه بـ5 ملايين، لكن الرقم الذي سيحصل عليه رونالدو في السعودية يفوق ذلك الرقم بضعف ونصف تقريبًا.

ماركا أوضحت في التقرير أن رونالدو سينضم إلى فريق يضم عددًا من النجوم الذين سبق لهم التألق في أوروبا مثل ديفيد أوسبينا وألفارو جونزاليس ويسعى للعودة إلى منصات التتويج من جديد، إذ يعود آخر لقب كبير حققه إلى موسم2018-2019 حين توج بالدوري السعودي.

يُشار إلى أن بعض التقارير أشارت إلى أن رونالدو ربما لن يصل وحيدًا للدوري السعودي، حيث يستعد الهلال لتقديم عرض جدي وضخم لميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.