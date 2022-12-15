يتحدى ميسي؟ تشواميني: مبابي أفضل لاعب في العالم وسيثبت ذلك بالنهائي!

مازن زكيمازن زكي
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Mbappe World Cup 2022Getty
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تشواميني يدعم مبابي قبل النهائي

يرى نجم وسط ميدان المنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني أن مواطنه كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، حيث يدعم لاعب ريال مدريد جناح الديوك قبل موقعة الأرجنتين.

إذ يضرب المنتخب الفرنسي موعدًا كبيرًا وتاريخيًا في رحلة الحصول على المونديال الثاني على التوالي من خلال المباراة النهائية ضد الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

وعن اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، تحدث تشواميني مع "TyC Sports"، وقال: "بالنسبة لي، كيليان هو الأفضل، وسيثبت ذلك يوم الأحد".

وواصل: "سنعمل جميعًا معًا لتحقيق ذلك (الفوز بالمونديال)، سنقوم بوضع الخطة والتعافي جيدًا والعمل على الفوز بهذه المباراة لأن ميسي سيكون هناك، لكن لديه أيضًا 10 لاعبين آخرين إلى جانبه".

جدير بالذكر أن هناك 3 أسماء مهددة بالغياب من قائمة المنتخب الفرنسي لمباراة النهائي، وذلك للاشتباه في مرضهم بفيروس الإبل.

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  • 61263ألمانيا، 2014
  • 115441إسبانيا، 2010
  • 41930إيطاليا، 2006
303599 الأصوات

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