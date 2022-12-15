قبل النهائي.. ثلاثي فرنسي مهدد بالغياب ضد الأرجنتين!

ديشان أمام مشكلة كبيرة قبل النهائي ضد الأرجنتين

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عن إصابة لاعبه كينجسلي كومان، لينضم إلى دايوت أوبمايكانو وأدريان رابيو في قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن النهائي ضد الأرجنتين.

المنتخب الفرنسي استطاع يوم أمس تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، في مباراة غاب عنها أوباميكانو ورابيو عن قائمة الفريق.

ويبدو أن الغياب سوف يطول، حيث أعلن ديشان إصابة كومان بالحمى، فيما يشير تقرير صحفية "آس" إلى إمكانية أن مرض كينجسلي الحقيقي هو فيروس الإبل، وهو من المرجح ما ضرب رابيو وأوباميكانو أيضًا.

حيث قال ديشان: "أصيب كومان أيضًا بحمى هذا الصباح، في الدوحة درجات الحرارة تراجعت بعض الشيء ولدينا أجهزة المكيف التي تعمل طوال الوقت، لقد وقعت لدينا بعض الإصابات بمرض بنفس أعراض الإنفلونزا".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سوف يلعب نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد المقبل ضد الأرجنتين.