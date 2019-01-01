يايا توريه يعلن اعتزاله كرة القدم

نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق يايا توريه يقرر الاعتزال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر النجم الإيفواري الكبير يايا توريه متوسط ميدان مانشستر سيتي وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن ديمتري سيلوك وكيل أعمال النجم الإيفواري الخبر عبر شبكة سبورت 24 الروسية حيث قال: "لقد قرر أن يرحل عن كرة القدم كبطل"

وأضاف سيلوك: "يايا أراد الاعتزال وهو في قمة مستواه، بالطبع كان يريد أن يواصل أكثر من ذلك، وبدنيًا هو قادر على العطاء لخمس سنوات مقبلة"

وتابع: "ولكنه بعد بحث وتشاور مع أقرب الأشخاص إليه، توصل إلى أن هذا هو القرار المناسب في الوقت الحالي والأكثر منطقية بالنسبة له"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وكان يايا توريه قد انتقل مطلع هذا الموسم إلى فريق أوليمبياكوس اليوناني وذلك بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف الماضي.

ولكنه وبقرار مفاجئ قرر إنهاء هذا العقد بل وإنهاء علاقته مع كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالبطولات والتتويجات الجماعية والفردية.

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يذكر أن يايا توريه قد توج بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات مع مانشستر سيتي، كما فاز بكأس أمم أفريقيا لمرة واحدة عام 2015 مع المنتخب الإيفواري.