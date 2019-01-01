يانوزاي: الكرات الطويلة سبب فشلي مع مانشستر يونايتد

اللاعب في ريال سوسيداد حالياً

هيثم محمد فيسبوك تويتر

برر عدنان يانوزاي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، فشله في الكرة الإنجليزية بسبب اعتمادها على الكرات الطولية التي لا تناسبه.

بداية يانوزاي مع مانشستر كانت مبشرة تحت قيادة ديفيد مويس، ثم تراجع مستواه وتم إعارته لدورتموند وسندرلاند، ثم بيع إلى سوسيداد في 2017.

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وقال يانوزاي مع "تيليجراف": "انتقالي إلى إسبانيا ساعدني، أردت القدوم هنا، يحبون لعب كرة قدم جميلة وهذا يتناسب مع أسلوبي".

وأضاف: "في إنجلترا يعتمدون على الكرات الطولية والقوة البدنية بشكل أكبر، هنا يفضلون اللعب والبناء من الخلف، هذا أفضل ومريح".

وواصل البلجيكي: "ترعرت في مانشستر وكنت سعيداً ولكن عانيت بعد ذلك وهذا لم يساعدني لأنني لم أكن ألعب وبالتالي لم أحظى بالفرصة لتغيير الأمور".

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وأعاد يانوزاي إطلاق مشواره في سوسيداد، وتم استدعائه لتمثيل المنتخب البلجيكي في مونديال 2018 الماضي.