سولشار ينفي أنباء استبعاد سانشيز من مانشستر يونايتد

مواجهة صعبة ليونايتد أمام الوولفز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن مواجهة وولفرهامبتون المقبلة في البريميرليج، وكشف عن عدم صحة تقارير استبعاده للتشيلي أليكسيس سانشيز من الفريق.

وخرجت تقارير إنجليزية تتحدث عن قرار من قبل سولشار بتدرب سانشيز مع الفريق الرديف تمهيداً لانتقاله لفريق آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وبدأ سولشار بالحديث عن استعدادات الفريق للمباراة: "مرينا بأسبوع جيد وتدربنا بشكل طيب، نتمنى أن تكون نفس المجموعة جاهزة وحاضرة، لا يزال هناك بضعة أيام قبل المباراة".

وأضاف: "وولفز فريق صعب على أرضه وفي آخر زيارتين عانينا، ولكن نحن في حالة أفضل عن الماضي ونريد الفوز مجدداً، ثقتنا ارتفعت، هناك أسبوعين قادمين حتى العطلة، وبعدها سنزيد الأحمال والعمل في التدريبات".

وواصل النرويجي: "نحن فريق شاب، وتحسنا على مستوى اللياقة، في أبريل تشيلسي تفوق علينا في هذا المجال، ولكن الآن نحن من تفوقنا، ولكن أيضاً نملك الجودة".

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وعلق سولشار على موقف أليكسيس سانشيز: "هو محترف ويأتي كل يوم ويعمل، لا صحة في تقارير إرساله للرديف، هو متأخر في التحضيرات ولكن في طريقه للعودة، لا نملك خيارات عديدة في الأمام، فأعتقد سيلعب مباريات أكثر من المتوقع".

وأردف: "الفريق الذي يملك عامود فقري أساسي يكون أفضل ولا يستقبل الأهداف، أصبحنا كذلك في الحراسة والخط الخلفي، ونتمنى الأمر نفسه في الوسط والهجوم، أي أحد يمكن أن يلعب جيداً وأنت فائز 3 أو 4، ننتظر عندما نتعثر كيف سيكون ردة الفعل".

وعن فريد وهاري ماجواير: "فريد سيحظى بموسم جيد، أما ماجواير فهو شخص تحب وجوده وأعطى الإضافة بخبرته وتماسكه في الميدان وخارجه، وهذا يساعد المدرب كثيراً".

ويحل يونايتد ضيفاً على وولفرهامبتون في الأسبوع الثاني من البريميرليج بعد سابق انتصاره على تشيلسي برباعية نظيفة بالجولة الأولى.