ولي العهد السعودي يرفع عرض شراء مانشستر يونايتد لرقم فلكي

هل يرضخ أبناء جليزر أمامخ العرض الخرافي؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عاد مرة أخرى للتفكير في الاستحواذ على أسهم ناديه المفضل عالميًا مانشستر يونايتد.

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من التقرير المثير للجدل، الذي نشرته صحيفة "ذا صن" عن رغبة كيفن جليزر في بيع أسهمه في اليونايتد، والتي تُقدر بنحو 13%، من أصل 90% تركها الوالد مالكوم لأبنائه الستة قبل وفاته.

وصباح اليوم الإثنين، نقلت صحيفة "آس" عن "ميرور"، أن صاحب النفوذ الكبير الملقب بـ "MBS"، عاد مجددًا لطلب الاستحواذ على أسهم مانشستر يونايتد، لكن هذه المرة، قدم لورثة جليزر عرضًا لا يُقاوم.

وقال التقرير، إن الحاكم المستقبلي للمملكة عرض على الإخوة الستة قرابة الـ4.5 مليار جنيه استرليني، بالإضافة لإنفاق مثلهم على المشروع في المستقبل، مقابل نقل ملكية زعيم الأندية الإنجليزية من أمريكا إلى السعودية.

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

لكن على أرض الواقع، حاول المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد نسف صحة ما يتداول عن إمكانية بيع النادي، بقوله لنصف الصحيفة البريطانية "على حد علمي .. مانشستر يونايتد ليس للبيع".