بدأ التفكك .. أحد أبناء جليزر يعرض بيع حصته في مانشستر يونايتد

العلامة التجارية الأمريكية تضرب استقرار عائلة آل جليزر

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن استعداد كيفن جليزر، لبيع أسهمه في مانشستر يونايتد، والتي تُقدر بنحو 13%، وذلك مقابل حصوله على 270 مليون جنيه إسترليني.

وورث كيفن وأشقائه الخمسة 90% من أسهم زعيم الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، بعد وفاة والدهم مالكوم جليزر، الذي اشترى النادي قبل 14 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن كيفن اتخذ قرار بيع حصته، بعد الانخفاض غير المسبوق في إيرادات النادي، فضلاً عن رفض العلامة الأمريكية الشهيرة "شيفروليه" تجديد صفقة رعاية النادي، والتي كانت تُقدر بنحو 450 مليون جنيه إسترليني.

ولفتت نفس الصحيفة إلى أن كيفن ليس الوحيد من أبناء المالك الذي يرغب في بيع أسهمه، بل الأخوة الخمسة كذلك يتطلعون لطرح الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، خاصة بعد توتر علاقتهم بالمشجعين، الذين يحملون عائلة آل جليزر مسؤولية انهيار الفريق في السنوات القليلة الماضية.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

ووفقًا للتقرير، فإن الجماهير تتهم العائلة المالكة بافتقار الطموح، على خلفية فشل المدير التنفيذي إد وودوارد في تحقيق تطلعات وآمال المشجعين، ببناء فريق قادر على إعادة هيبة وكبرياء الشياطين الحمر، وذلك منذ تقاعد الأسطورة سير أليكس فيرجسون عام 2013.

وسبق أن تحدث بعض الصحف البريطانية عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على أسهم "مسرح الأحلام"، وحدث ذلك في بداية العام الحالي، لكن منذ ذلك الحين، بالكاد تجمد الحديث في وسائل الإعلام عن هذا الملف.