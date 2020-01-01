وليد سليمان: شعرت بالحزن عندما تحدث معي الأهلي للتجديد

وليد سليمان يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع النادي الأهلي.

أكد وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على أنه شعر بالحزن، عندما تحدث معه مسؤولي القلعة الحمراء، من أجل تجديد عقده مؤخرًا.

سليمان قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "حزنت عندما تحدث مع الأهلي من أجل التجديد، لأنني لا أنتظر تجديد عقدي من أجل اللعب للنادي الأهلي".

الحاوي تابع: "قمت بتوقيع العقود دون الحديث عن المقابل المادي، والأمر متروك لمسؤولي النادي الأهلي من أجل تحديد المقابل المادي".

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وأردف: "لو كان الأهلي اتخذ قرارًا بعدم الحاجة لخدماتي، سأرحل ولن ألعب لفريق منافس للقلعة الحمراء، بل سألعب مع إنبي أو بتروجيت أو حرس الحدود، الفرق التي لعبت بها قبل ارتداء قميص المارد الأحمر".

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واختتم وليد سليمان تصريحاته قائلًا: "أرى أن لعبي لفريق منافس للأهلي، مع احترامي لجميع المنافسين، أمرًا غير مقبولًا".

وليد سليمان قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، خلال شهر مارس الماضي، حيث كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.