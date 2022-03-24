وليد الفراج يثير الجدل .. غضب نصراوي ورد السهلاوي وهزازي

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين جماهير نادي النصر، بعض اللاعبين القدامى أبرزهم محمد السهلاوي ونايف هزازي.

لماذا أثار وليد الفراج الجدل بين جماهير النصر؟

خصص وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" حلقة كاملة، للحديث عن ملفات تخص نادي النصر، وعن المبالغ التي تم صرفها خلال آخر موسمين.

الإعلامي الرياضي أكد على أن النصر قام بصرف مبلغًا يقارب المليار ريال سعودي خلال آخر موسمين، تحت قيادة صفوان السويكت ومسلي آل معمر.

جماهير نادي النصر هاجمت الفراج بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتواجد اسمه ضمن اكثر الأسماء تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي.

كيف غضب السهلاوي وهزازي من الفراج؟

خلال برنامج الفراج، قام أحد المتابعين بسؤاله، لماذا لا يتم استدعاء النجوم الكبار مثل محمد السهلاوي ونايف هزازي وناصر الشمراني وغيرهم، من أجل حل مشكلة المنتخب السعودي الهجومية؟

الفراج رد على تساؤل المتابع قائلًا: "اتفق معك أنهم نجوم كبار ونشكرهم ونثمن تاريخهم الرياضي، ولكن هم يلعبون الآن في سداسيات رمضانية، وتريد أن ترجعهم للمنتخب ويؤهلونك إلى كأس العالم؟".

وواصل: "يبدو أنك تحبهم أو تحب شخص واحد، ولذلك تريد أن يعودون للمشاركة رفقة المنتخب السعودي الآن".

تصريحات الفراج أغضبت السهلاوي، الذي رد بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "والله لو كل شيء في الحياة طبقنا عليه المعايير الحقيقية، كان انت قاعد في البيت من زمان، لكن خلا اللي مثلك يطلع ويعلم الناس الصح والخطأ".

وتابع: "كلنا عارفين الأمر الذي يجعلك إلى الآن على الهواء، بالرغم من أنك مطرود من قناة لقناة ومستمر، الحقيقة توجع، تاجر الأزمات".

والله لو كل شي في الحياة طبقنا عليه المعايير الحقيقية كان انت قاعد في البيت من زمان لكن زمن خلا اللي مثلك يطلع ويعلم الناس الصح والخطا 😄



كلنا عارفين وش اللي مخليك للحين على الهوا مع انك مطرود من قناة لقناة ومستمر



🥁🥁 📣#الحقيقة_توجع#تاجر_الأزمات — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) March 24, 2022

هزازي رد هو الآخر قائلًا: "هل رأيتم المُفلس إعلاميًا، بعد أن أصبح برنامجه لا يملك أي شيء، ولا يوجد محتوى يقدمه، إلا فقط يقوم بالتعليق على بعض اللاعبين ويستهزء بهم

واختتم حديثه قائلًا: "أنا وناصر الشمراني يقول عنا أننا في ملعب سداسيات ولا نستطيع أن نركض؟، هذه الدنيا أنا 33 عامًا، أستطيع أن أتحدث عنك بالخطأ، ولكن لا نريد هذا الأمر".

صراحة #وليد_الفراج معه حق نايف هزازي منتهي ما ادري ليه الى الان يحاول يروح الى اي نادي ؟!!!!

pic.twitter.com/FWKE3B0ywj — نايف ITTI (@naif_itt) March 24, 2022

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