جيسوس: رفضت تدريب النصر

كشف المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق لنادي الهلال وبنفيكا البرتغالي، عن رفضه عرضًا من أجل تدريب نادي النصر.

النصر يبحث عن مدرب جديد يقوده بدلًا من الأرجنتيني ميجيل روسو، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم قناعة الإدارة باستمراره لتجديد عقده.

جيسوس رفض عرضًا لتدريب نادي النصر

المدرب البرتغالي قال خلال تصريحات لموقع "torcedores" البرازيلي: رفضت عرضًا لتدريب نادي النصر، بين العروض التي تلقيتها بعد رحيلي عن بنفيكا".

جيسوس تابع: "أنا متأكد أنني سأعود إلى التدريب في البرتغال، ولكني أفكر حاليًا في التدريب خارج البرتغال، وتلقيت عروضًا عديدة بعد رحيلي عن بنفيكا، حيث قمت بتحليلها قبل الرفض".

وواصل: "أريد التفكير في الأمر فقط، وقد أستقر على فريقي الجديد خلال شهر مايو أو يونيو القادمين".

يُذكر أن جيسوس تلقى عروضًا من أندية فلامنجو وأتلتيكو مينيرو وكورنثيانز البرازيلية خلال الشهور الماضية، ولكنه رفض كل العروض التي وصلت له.

لماذا لا يرغب النصر في استمرار روسو؟

بداية قوية جدًا للنصر رفقة روسو، بعد أن حقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد، ثم تلاها 6 انتصارات متتالية بالدوري السعودي، بالإضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتفاق.

وبعدها خسر النصر مع روسو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي، ثم انتصر على الباطن وخسر أمام الهلال وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الخروج من كأس الملك، فاز بصعوبة بالغة النصر على أبها بهدفين دون رد، ثم هزيمة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادل أمام الاتفاق بهدفين لمثلهما، وبعدها فوز على الفيحاء بهدف دون رد.

النصر مع روسو لعب 15 مباراة، فاز في 11 وتعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات، سجل 27 هدفًا، واستقبل 17 آخرين.

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