وكيل نجم الإنتر في برشلونة للتفاوض على انضمامه للبلوجرانا

صفقة مفاجئة إن حدثت..

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سفر وكيل اللاعب ستيفانو سينسي، نجم إنتر ميلان، إلى برشلونة من أجل التفاوض حول انضمام موكله إلى ملعب الكامب نو.

ويعيش سينسي بداية مميزة للغاية مع الإنتر هذا الموسم، فلاعب منتصف الملعب قد سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين حتى الآن في السيري آ ويُعد من نجوم كتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

صاحب الـ 24 عامًا، مُعار إلى الإنتر من ساسولو لمدة موسم، مع وجود بند يسمح للنيراتزوري بشرائه في الصيف المقبل.

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وبحسب ما أوردته الصحافة الإيطالية، فإن جيوزيبي ريسو، وكيل اللاعب، في رحلة حاليًا إلى كتالونيا، وقد يكون السبب الأساسي لهذه الزيارة هي مناقشة انضمام سينسي للبرسا في الميركاتو الجديد.

برشلونة والإنتر بشكل عام يتفاوضان على أكثر من لاعب بينهما، فمثلًا الإنتر يسعى للتعاقد مع أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، بينما يُريد البرسا الظفر بخدمات لاوتارو مارتينيز.

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وبشكل عام، فإن الصفقات سواء سينسي أو غيره من اللاعبين في كلا الفريقين، لن تتم إلا خلال الصيف، فلا توجد فرصة لإتمام أي منها في الشتاء.