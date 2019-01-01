وكيله: لاوتارو سيجدد عقده مع انتر

وكيل أعمال لاوتارو مارتنيز يغلق الباب في وجه برشلونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف وكيل اعمال، لوتارو مارتنيز، لاعب نادي إنتر الإيطالي، أن موكله سيقوم بتجديد تعاقده مع النيراتزوري.

وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 22 عاماً في تصريحات صحفية: "أعتقد أن تدريب كونتي لإنتر، ساهم بشكل كبير في تطور لاوتارو".

وواصل: "لقد تحسن من جوانب عديدة، والأهم هو الناحية البدنية، لقد لعب بشكل رائع أمام يوفنتوس وبرشلونة".

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وتابع: "إنه مازال شاباً ويحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم مجهوده طيلة الـ 90 دقيقة، ولكنه ذكي".

وحول الأنباء التي ربطت اللاعب الأرجنتيني ببرشلونة قال وكيل أعماله: "لاوتارو سعيد للغاية في إنتر، وسيقوم بتوقيع عقد جديد مع الفريق، ولا يفكر في أي شيء آخر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إنه أمر إيجابي أن يكون هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه، إنه يعمل بشكل جيد، ولكني أكرر هو سعيد للغاية هنا".