وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح حقيقة انتقاله إلى توتنهام

حديث دبلوماسي بعض الشيء..

نفى وكيل أعمال نجم إنتر لاوتارو مارتينيز، أليخاندرو كامانو، الأنباء المتداولة عن اقتراب موكله من الانتقال إلى توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي.

وخرجت بعض الأنباء من إنجلترا في الساعات الماضية تتحدث أن السبيرز أتموا الاتفاق مع إنتر على انتقال لاوتارو إليهم نظير 60 مليون يورو ليكون بمثابة المعوض لهاري كين المتوقع رحيله إلى مانشستر سيتي.

ومع تزايد هذه الأنباء، اضطر كامانو للخروج بنفسه والتأكيد على مدى سعادة موكله في إنتر وعدم وجود نية له لمغادرة النيراتزوري.

ماذا قال وكيل لاوتارو؟

في حديث للصحافة الإيطالية، قال وكيل لاوتارو “عرض توتنهام؟ لاوتارو لاعب في إنتر وهو سعيد في إيطاليا”.

كما أضاف “تجديد العقد؟ لاوتارو لن يدخل أبدًا في صراع مع ناديه، هذا لم ولن يحدث، هذه هي الحقيقة".

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع لاوتارو؟

اهتمام توتنهام بالتعاقد مع لاوتارو ليس الوحيد، فالدولي الأرجنتيني هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها جار السبيرز اللدود آرسنال.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق قد أشارت إلى أن لاوتارو يريد اللعب الفترة المقبلة في الدوري الإسباني، ويوجد اهتمام استثنائي من أتلتيكو مدريد به.

العام الماضي كان صاحب الـ24 عامًا هدفًا لبرشلونة وريال مدريد أيضًا، ولكن بالنظر إلى أزمتهما الاقتصادية يبدو أن اللاعب بعيد عن الانتقال إلى أحدهما في الفترة المقبلة إن غادر إنتر.

كيف كان ميركاتو إنتر؟

بعد أن توِّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، رحل أنطونيو كونتي عن تدريب النيراتزوري بصورة مفاجئة بسبب خلافات مع الإدارة.

وتلى رحيل كونتي بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان نظير 70 مليون يورو في محاولة من إدارة النادي الإيطالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المُعلن بعد بيع حكيمي كان الحفاظ على القوام الأساسي بما في ذلك لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، إلا أن الأول الآن في طريقه لتشيلسي، والثاني يبدو على الأعتاب.

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