سيُكمل مسيرته في كرة القدم.. إريكسن يُبلغ زملائه بموعد العودة!

نبأ سعيد للجميع..

ظهر كريستيان إريكسن في تدريبات إنتر يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ حادثة سقوطه في يورو 2020، ويبدو أن الأنباء السعيدة ستتوالى حوله في الأيام المقبلة.

الغموض كان يحيط بمستقبل الدولي الدنماركي في كرة القدم، فقيل أن الأطباء سيجبرونه على الاعتزال، وخرجت أنباء أخرى تتحدث أن مسيرته مع إنتر تحديدًا قد انتهت.

لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن إريكسن قد أبلغ بالفعل زملائه في إنتر يوم الأربعاء أن مسيرته في عالم كرة القدم مستمرة ولن يعتزل.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قال لزملائه "سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لي، في غضون أربعة أو خمسة أشهر سأعود للملاعب".

من المؤكد أن إنتر لن يتخلى عن إريكسن مهما طال غيابه احترامًا لكل ما مرّ به، والأكيد أيضًا أن اللاعب يحلم بالعودة مجددًا إلى أرض الملعب رغم كل ما حدث له.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية في افتتاح مباريات الدنمارك بيورو 2020 أمام فنلندا كانت أن تودي بحياته لولا تدخل الأطباء، وخضع بعدها لعملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

في إيطاليا، يُمنع لعب كرة القدم للاعب بوجود جهاز تنظيم ضربات القلب، لذلك فسيتعين على إريكسن أولًا أن يزيله ثم يعود للتدريبات، وهو قرار في يد الأطباء قبل كل شيء.

ويستعد إنتر لبداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالموسم الجديد بآخر شهر أغسطس عندما يستقبل جنوى في سان سيرو، كما يخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا بشهر سبتمبر.

الجدير بالذكر أن إريكسن لم يقنع مدربه السابق أنطونيو كونتي بما لديه من قدرات وكان على دكة البدلاء في أغلب أوقات الموسم الماضي، ولكن الوضع قد يتغير مع وصول سيموني إنزاجي لتدريب النيراتزوري هذا الموسم.