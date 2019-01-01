بسبب الإصابة غياب أرتور عن الكلاسيكو

معاناة اللاعب البرازيلي مع الإصابة تستمر

أشارت تقارير صحفية، إلى غياب أرتور ميلو لاعب برشلونة، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

ويستضيف الفريق الكتالوني، نظيره ريال مدريد مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية.

ريال مدريد وبرشلونة يتقاسمان فندق الإقامة قبل الكلاسيكو

ويعاني اللاعب البرازيلي من إصابة عضلية، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع عودته للمباريات بشكل طبيعي مع بداية العام الجديد.

ولعب صاحب الـ 23 عاماً مع برشلونة هذا الموسم تسع مباريات في بطولة الدوري، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ومنذ فترة التوقف الدولي الماضية، لم يشارك أرتور مع فريقه إلا في مباراة وحيدة، وكانت أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن برشلونة يتساوى مع ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا، برصيد 35 نقطة لكل فريق بعد لعب 16 مباراة.