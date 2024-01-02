وكيل عبد الرزاق حمد الله يحسم الجدل بشكل نهائي

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كشف عبد الرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، حقيقة تفاوض اللاعب، مع مسؤولي الرجاء الرياضي.

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محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي، أعلن في اليومين الماضيين، التفاوض مع وكيل حمد الله؛ لضم اللاعب عل سبيل الإعارة، أو في صفقة تبادلية مع الاتحاد.

وفي هذا السياق.. نفى عبد الرحيم في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، وجود مفاوضات مع رئيس الرجاء، أو أي مسؤول في النادي المغربي الكبير.

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وقال وكيل أعمال عبد الرزاق حمد الله، مساء اليوم الثلاثاء: "نادي الرجاء لم يتواصل معي، ولم يكن بيينا أي حديث قط".

حمد الله البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منذ يناير 2022؛ مسجلًا 53 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، في 66 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن المهاجم المغربي، جدد عقده مؤخرًا مع العميد الاتحادي، حتى صيف عام 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن استمراره مع الفريق، أو رحيله.

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