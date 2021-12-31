وكيل رونالدو يعلن موقفه من الرحيل عن مانشستر يونايتد

خرجت العديد من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول إمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد لعدم شعوره بالسعادة.

رونالدو عاد إلى الشياطين الحمر قادمًا من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد 11 سنة من رحيله عن النادي الإنجليزي.

صاحب الـ36 سنة يقدم مستويات مميزة على المستوى الفردي، لكن كانت هناك بعض الشائعات حول عدم سعادته بسبب ابتعاد الفريق عن المنافسة على البطولات.

وهو ما جعل جورج مينديش وكيل أعماله يريد في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"كريستيانو رونالدو يشعر بسعادة كبيرة في مانشستر يونايتد".

وأضاف:"سيستمر في تقديم مستويات جيدة مع الفريق مثلما يفعل طوال مسيرته وسيكون موسمًا عظيمًا بالنسبة له".

وتأتي تصريحات مينديش، بعد مساهمة رونالدو في فوز يونايتد على بيرنلي 3/1 أمس الأربعاء بالدوري الإنجليزي، حيث نجح في هز الشباك بالهدف الثالث.

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 3 في 20 مباراة مع مانشستر يونايتد بكل البطولات هذا الموسم.

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