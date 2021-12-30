منافسة مع أمريكا .. موقف صندوق الاستثمار السعودي لشراء إنتر صعب وحيلة وحيدة

لن تكون الأمور ميسرة أمام صندوق الاستثمار السعودي لشراء نادي إنتر ميلان الإيطالي في 2022، فمن جانب هناك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن جانب آخر هناك منافسة شرسة مع ثلاث شركات أمريكية.

السعودية تسيطر على نيوكاسل:

في أكتوبر الماضي، نجح صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بالكامل، بعد عدة محاولات، كانت تبوء بالفشل في كل مرة.

وفقًا للتقارير التي انتشرت وقتها فإن عملية الشراء تمت مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لكونه كان مساهمًا بالفعل ببعض الأسهم قبل الاستحواذ عليه بالكامل منذ شهرين.

شراء نيوكاسل من الجانب السعودي قوبل بترحاب كبير من جماهير النادي الإنجليزي، الذي تمني نفسها بخروج ناديها من الأزمة المالية الطاحنة، التي انعكست على فريق الكرة في السنوات الأخيرة.

موقف الصندوق السعودي معقد بإيطاليا ولكن:

لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع جهة واحدة من شراء أكثر من نادٍ تحت مظلته، وهنا تكمن صعوبة موقف صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على النادي الإيطالي.

لكن وفقًا لـ" Sole 24 Ore" فإن هناك حيلة قد يلجأ إليها الجانب السعودي للهروب من لوائح الاتحاد الأوروبي ألا وهي اللجوء لشركة أخرى تابعة لصندوق الاستثمار، حيث لا تكون الملكية القانونية للناديين أوروبيين واحدة.

ورغم وجود هذه الحيلة إلا أن الموقع الإيطالي أكد أن عملية الشراء كذلك تظل معقدة وصعبة.

أمريكا عائقًا أمام صندوق الاستثمار السعودي:

ليس الجانب السعودي هو الوحيد الراغب في شراء فريق النيرازوري، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن هناك مشتريين أمريكيين على خط المفاوضات، على رأسهم دانيال ستراوس؛ الذي يستثمر في المجال الطبي، لكن لديه أيضًا اهتمامات رياضية، وهو المرشح الأقوى.

ثلاث مجموعات أمريكية راغبة في شراء إنتر مقابل مليار يورو، لذلك يتواجد حاليًا ستيفن زانج؛ رئيس النادي، في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، للتفاوض معهم.

وأوضح " Sole 24 Ore" أن الثلاث شركات أكدت اهتمامها بشراء النادي بشكل ملموس، لذلك المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.

لماذا تريد شركة "سونينج" بيع إنتر؟

شركة "سونينج" الصينية المالكة للنادي الإيطالي ترغب في رفع مسؤولية إنتر عن كاهلها مع حلول عام 2022، نظرًا لكثرة الديون التي تراكمت على النادي.

ملايين تخسرها "سونينج" شهريًا في السنوات الأخيرة، دفعتها لعرض النادي للبيع، رغم أنها حاولت الخروج من الأزمة ببيع بعض النجوم على رأسهم روميلو لوكاكو إلا أن محاولات الإنقاذ لم تفلح.

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