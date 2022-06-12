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"وكيل رونالدو حريص بشدة على إقناعه بالانتقال للنصر"

زهيرة عادل
12:49 ص غرينتش+2 6‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo training World Cup 2022
قبل شهر من الميركاتو الشتوي، وجهة رونالدو المقبلة حديث الساعة في الدوري السعودي والعالم أجمع

في الوقت الذي يخشى به جمهور النصر السعودي رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الانتقال لناديهم، يبدو أن هناك من يقف بجانبهم لدعم موقف العرض السعودي.

التقارير الصحفية الأجنبية تؤكد اقتراب الدون من تمثيل العالمي بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد الإعلامي النصراوي سعود الصرامي أن جورج مينديش؛ وكيل أعمال رونالدو، يحاول بشدة إقناع اللاعب بقبول عرض العالمي، وعدم تفويت الفرصة.

وأوضح الصرامي أن موقف مينديش يرجع للعمولة الضخمة التي سيحصل عليها من وراء هذه الصفقة، وهو ما يدفعه لبذل أقصى جهده لإتمامها بنجاح.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فسخ عقد الدون في نوفمبر الماضي، بعد تصريحاته خلال حواره مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، والتي هاجم خلالها إدارة النادي والمدرب تين هاج وزملائه.

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