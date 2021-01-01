وكيل حكيمي يفجر مفاجأة: رفض نابولي لعيون دورتموند!

مفاجأة بعض الشيء..

كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي لاعب إنتر، أن موكله قد فضّل الانضمام إلى بوروسيا دورتموند عن نابولي منذ عامين.

وكان حكيمي قد تمت إعارته إلى دورتموند لمدة عامين من ريال مدريد بعدما خرج خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان في 2017.

وخلال عامين مع أسود الفيستيفاليا، تمكن حكيمي من الازدهار إلى أن انتقل إلى إنتر بشكل نهائي الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو.

كامانو في تصريحات صحفية قال "لم ينتقل إلى نابولي؟ هذا صحيح، لقد فعل جيونتولي (المدير الرياضي لنابولي) كل شيء لجلبه إلى هناك".

كما أضاف "في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء، لكن لم نصل إلى اتفاق مع نابولي في النهاية رغم أنهم فعلوا كل شيء من أجله".

وأتم "الأمر نفسه تكرر مع بورخا مايورال، الآن هو في إيطاليا أيضًا مع روما، ربما ينتقل الثنائي يومًا ما إلى نابولي، لم لا؟".

الجدير بالذكر أن حكيمي قد خاض هذا الموسم مع إنتر 37 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.