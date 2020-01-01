وكيل جورجينيو يصدم يوفنتوس: قد يُجدد لتشيلسي

كل شيء وارد..

نفى جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينيو، لاعب تشيلسي، وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس لضم موكله في سوق الانتقالات الصيفية، كما أكد على احتمالية تمديد لاعبه لناديه البلوز خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت تقارير من الصحف الإيطالية قد أشارت إلى أن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، يحلم بلم الشمل مجددًا مع جورجينيو بعد تجربتين مميزتين مع نابولي ثم تشيلسي في السنوات الماضية.

صاحب الـ28 عامًا ونتيجة لعلاقته الوطيدة مع ساري عانى من بعض المشاكل في ستامفورد بريدج مع جماهير النادي اللندني ومدربهم فرانك لامبارد في الموسم الحالي، غير أن الأمور بدأت تدريجيًا في التحسن في الآونة الأخيرة.

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وكيله في تصريحات للصحافة قال عن إمكانية انضمامه ليوفي "قرأت ذلك ولكن لم يتصل بي أحد من هناك، لم يتصل بي ساري أو فابيو باراتيشي للسؤال عن جورجينيو.".

كما أضاف "حتى الآن لا أعرف شيئًا على الإطلاق حول هذا الأمر، اللاعب سعيد للغاية في لندن ويثبت قيمته يومًا تلو والآخر، كما أن لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده هناك، وفي يوليو قد نبدأ في مفاوضات للعام الرابع.".

وأتم "أنا لا أعرف ما هي استراتيجية يوفنتوس في الانتقالات، ولكن هذا هو وضع جورجينيو وتلك هي خططنا له.".

الجدير بالذكر أن سانتوس نفسه كان قد أكد في فبراير انفتاح موكله على الانضمام إلى يوفنتوس إذا ما تلقى العرض المناسب منه، ولكن يبدو أن الأمور اختلفت بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف كرة القدم الذي سيؤثر سلبًا بالطبع على سوق الانتقالات.