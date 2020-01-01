وكيل بوفون يوضح مستقبله مع يوفنتوس

هل يبقى أم يرحل؟

كشف سيلفانو مارتينا، وكيل أعمال جينالويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أن مستقبل موكله مفتوح على كافة الخيارات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بوفون مع البيانكونيري بنهاية هذا الموسم، وقد وصل إلى سن الثانية والأربعين ولا يُعرف إذا ما اتخذ قراره بالاعتزال أم أنه سيستمر في عالم الساحرة المستديرة.

مارتينا في تصريحات مقتضبة للإعلام قال "لم نتعامل مع القضية بعد. سيتخذ قراره قريبًا.".

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كما أضاف "إنه يشعر بالارتياح للتواجد في يوفنتوس في هذه الفترة، ولكننا لم نتحدث حول الأمر حتى الآن.".

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ورحل بوفون في 2018 عن يوفنتوس متوجهًا إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد، ثم عاد في الصيف الماضي ليكون الحارس الثاني خلف تشيزني.

وعلى مدار هذا الموسم شارك بوفون في 11 مباراة بعد إصابة تشيزني مطلع الموسم، وقد لفت الأنظار إليه بتصدياته المبهرة على الرغم من تقدمه في العمر.

يذكر أن بوفون لا يزال يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولا تزال الفرصة سانحة لكتيبة ماوريسيو ساري، والتي هُزمت في ذهاب دور الـ16 من البطولة على يد ليون بهدف نظيف.