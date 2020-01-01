رغم جفاء الرحيل .. رونالدو يدعم ريال مدريد ضد برشلونة من قلب البرنابيو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يظهر في ملعب سانتياجو برنابيو لحضور مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو الذي يشهد مواجهة صعبة بين الملكي وبرشلونة اليوم.

يأتي هذا رغبة من كريستيانو رونالدو في تقديم الدعم لفريقه السابق أمام غريمه التقليدي في المباراة التي تحمل أهمية خاصة للغاية.

المزيد من الفرق

وكشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عادت لمدينة مدريد رفقة أبناء لاعب يوفنتوس.

وأوضحت التقارير أن جوريجينا اصطحبت كريستيانو جونيور النجل الأكبر للنجم البرتغالي والتوأم إيفا وماتيو بالإضافة لألينا الطفلة التي حملت بها من لاعب البيانكونيري

بين شوطي لقاء ليون - رونالدو يعبر عن غضبه من لاعبي يوفنتوس.

وكانت جورجينا قد تلقت الكثير من النقد لاحقًا بسبب حضورها أسبوع الموضة في مدينة ميلانو التي تعاني من تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا، رفقة كريستيانو جونيور.

ويحل برشلونة ضيفًا اليوم على نظيره ريال مدريد في لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني وهو في صدارة ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة بينما يحل الملكي في المركز الثاني بـ 53 نقطة.

يذكر أن آخر كلاسيكو حضره كريستيانو رونالدو من المدرجات كان في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 الذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن يوفنتوس لديه ارتباط في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره، وهي المباراة التي سيتم منع أي شخص من خارج أقليم بييمونتي من حضورها.