وكيل الونش: عرض الأهلي السعودي كبير وننتظر رد الزمالك

وكيل أعمال مدافع الزمالك يتحدث عن تفاصيل عرض الأهلي السعودي.

كشف عمر البناِ، وكيل أعمال محمود حمدي "الونش"، مدافع فريق نادي الزمالك، عن تلقي الأخير عرضًا خلال الأيام الماضية، من نادي الأهلي السعودي، يطلب استعارته حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

الونش تلقى عرضًا من الأهلي السعودي، من أجل استعارته، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال الموسم الماضي.

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وكيل الونش قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "تلقينا إخطارًا من جانب نادي الزمالك، برفض فكرة رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، ولكن لم يكن هناك أي رد رسمي بشأن هذا العرض حتى الآن".

البنا تابع: "الأهلي السعودي ينتظر حتى الآن رد الزمالك بشكل رسمي، لكي يعرف طلباته بشأن ضم حمدي الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتحدث وكيل الونش عن تفاصيل العرض، حيث أكد على أنه كبير جدًا من الناحية المادية، نظرًا للمقابل المادي الذي سيحصل عليه، ولكن لم يتم تحديد المقابل المادي الذي سيتم دفعه للنادي".

واختتم عمر البنا تصريحاته قائلًا: "عقد الونش مستمر مع الزمالك حتى 2023، ورحيله مشروط بموافقة ناديه، حيث يحتركم قرار الزمالك، رغم قيمة عقده غير المرضية، ولكنه حصل على وعد بتحسين عقده".