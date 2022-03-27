وكيل أعمال أبو بكر يفجر مفاجأة بشأن الإصابة

فجر وكيل أعمال الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم فريق نادي النصر، مفاجأة بشأن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية، رفقة منتخب بلاده.

أبو بكر يُقلق الجماهير حول إصابته

أبو بكر لم يُكمل مباراة منتخب الكاميرون أمام الجزائر، حيث تم استبداله بين شوطي المباراة، وذلك بسبب تعرضه لإصابة لم تمكنه من استكمال المباراة.

وبعد المباراة، صرح فينسنت أبو بكر أنه يعاني من إصابة خطيرة، ولكنه لم يُكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص تفاصيلها أو مدة غيابه المحتمل.

تصريحات أبو بكر أثارت القلق بين جماهير النصر التي قامت بتداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصة وأنه أحد أهم أعمدة الفريق. "اقرأ التفاصيل"

وكيل أعمال أبو بكر يكشف عن مفاجأة بشأن الإصابة

الإعلامي الرياضي خالد الرشيد تواصل مع وكيل أعمال فينسنت أبو بكر، من أجل الاستفسار عن طبيعة إصابة اللاعب الذي أقلق جماهير النصر خلال الساعات الماضية.

وكتب الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد فيها على أن وكيل أعمال اللاعب ينفي خطورة إصابة اللاعب.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وكيل أعمال أبو بكر في حديث خاص، لا أعتقد أن إصابة أبو بكر خطيرة".

وكيل أعمال أبو بكر في حديث خاص:

لا اعتقد ان اصابة ابو بكر خطيرة.. pic.twitter.com/rpftCxCVfk — خالد الرشيد (@k7aled_otb) March 27, 2022

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