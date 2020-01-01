وكيله: لولا بنزيما لانضم ليفاندوفسكي لريال مدريد

تفاصيل مهمة..

ادّعى سيزاري كوتشارسكي، وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي السابق، أن موكله أراد الانتقال إلى ريال مدريد في 2014، غير أن وجود كريم بنزيما على رأس هجوم النادي الملكي جعله يُفضِّل بايرن ميونخ في نهاية المطاف.

ليفاندوفسكي برز نجمه كثيرًا مع بوروسيا دورتموند في الفترة بين 2011 إلى 2014، ثم انتقل مجانًا بعد نهاية عقده في سيجنال إيدونا بارك إلى بايرن ميونخ، وحينها كانت عدة أندية تسعى لضمه أهمها ريال مدريد.

كوتشارسكي في مقابلة مطولة أكد أن كريستيانو رونالدو كان أحد محفزات الدولي البولندي للذهاب إلى سانتياجو برنابيو، لكنه لم يكن ليضمن المشاركة أساسيًا بسبب بنزيما، عكس الوضع الموجود حينها في بايرن.

المزيد من الفرق

الوكيل قال "في مرحلة ما من المفاوضات، لم يعد ليفاندوفسكي يريد الانضمام إلى بايرن، وأراد أن يكون في ريال مدريد لأن رونالدو كان هناك".

كما أضاف "أقنعته بأنه يجب أن يكون المهاجم الأول في نادٍ كبير، في ريال مدريد كان سيتغلب على كريم بنزيما في مرحلة ما، لكنني لم أستطع السماح له بالوضع الذي كان ليحدث في ذلك الوقت".

"لقد أكدت لجميع الأندية المهتمة أن الشرط الأساسي هو أن يكون المهاجم الأول لهم، كان ذلك واضحًا سواءً مع ريال مدريد أو آرسنال أو مانشستر سيتي."

ارتداء القميص رقم 9 في بايرن ميونخ كان فاصلًا لليفا، حيث لم يكن الأمر متاحًا مع ريال بسبب بنزيما، هذا ما أشار له كوتشارسكي بقوله "كان ذلك أمرًا حاسمًا بالنسبة لي وأظهر أن خطوة الانضمام لبايرن هي الأكثر أمانًا له بعد فترته في دورتموند".

الجدير بالذكر أن ماريو ماندزوكيتش كان المهاجم الأساسي لبايرن في موسم 2013-14 بعد رحيل ماريو جوميز إلى فيورنتينا في أعقاب وصول بيب جوارديولا لقيادة البافاري خلفًا ليوب هاينكس، ثم رحل في الصيف التالي وخليفته كان ليفاندوفسكي.