وكيله : لوكاكو كان يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد

نجم تشيلسي كان لديه بعض الطموحات الأخرى

صفقة قياسية انضم بها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي، قادمًا من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب رحل عن النادي الإيطالي، بحوالي 115 مليون يورو، ليعود مرة أخرى للفريق الذي رحل عنه في 2014.

ولكن هناك مفاجأة بأن النجم البلجيكي، كان لديه بعض الطموحات الأخرى خلال تواجده مع مانشستر يونايتد وقبل انتقاله إلى إنتر من الأساس.

ما النادي الذي كان يحلم لوكاكو بالانضمام له؟

فيديريكو باستوريلو وكيل لوكاكو قال لشبكة "سكاي" الإيطالية:"خلال موسمه الأخير مع مانشستر يونايتد كان يفكر في تشيلسي كثيرًا".

وأضاف:"في الحقيقة أراد الانضمام إلى ريال مدريد أيضًا، حيث كان بمثابة الحلم الذي يريد تحقيقه خلال مسيرته، لكن تشيلسي كان هدفًا له بنسبة 100%".

وتابع:"لوكاكو يعشق البلوز منذ الطفولة وكان يريد العودة لهم بشكل مستمر ولكن الأمر كان مسألة كرامة في بعض الأحيان".

واستكمل:"مانشستر سيتي كذلك حاول بجدية التعاقد معه قبل انتقاله إلى تشيلسي ولكن المحاولة لم تكن ناجحة في النهاية".

ماذا حقق لوكاكو مع تشيلسي هذا الموسم؟

البداية كانت نارية لصاحب الـ28 سنة مع تشيلسي، قبل أن يدخل في مرحلة جفاف تهديفي ويتعرض لإصابة قوية.

وقبل الإصابة لعب لوكاكو 11 مباراة مع البلوز، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وقام بتمريرة حاسمة واحدة.

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