وكيله: لا تفهموا بيل بصورة خاطئة.. قد لا يرجع لريال مدريد!

حديث هام للغاية..

طالب جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، الجماهير بألا تفهم تصريحات موكله بشأن العودة إلى ريال مدريد بصورة مغلوطة.

بيل خرج إلى الإعلام وقال أنه يقضي عامه الحالي في توتنهام من أجل اللعب فقط، على أن يعود بنهاية الإعارة إلى النادي الملكي الموسم المقبل بصورة طبيعية.

ولم تتوقف الصحف الإسبانية منذ ذلك الحين عن ذكر مساوئ عودة الويلزي المنبوذ إلى سانتياجو برنابيو، كما اتُهم بأنه لا يحترم ناديه الحالي توتنهام.

وفي تصريحات مقتضب، خرج بارنيت متحدثًا عن حوار بيل الأخير وقال "لقد أُخرجت كلمات بيل من سياقها تمامًا".

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كما أضاف "ما زال من السابق لأوانه معرفة ما سيكون عليه مستقبل بيل على المديين المتوسط ​​والبعيد".

عقد بيل مع ريال مدريد ممتد حتى صيف 2022، على أن يتقاضى سنويًا 15 مليون يورو كراتب، مع دفع النادي لمبلغ مماثل من أجل الضرائب، لتكون إجمالي تكلفة الويلزي 30 مليون يورو.

واستعاد بيل مؤخرًا عافيته وظهر بصورة جيدة للغاية مع توتنهام، ليبدأ شعور بالتفاؤل بالوصول إلى إدارة الريال بشأن إمكانية التخلص من هذا العبء المادي الضخم الصيف المقبل.