زيدان يستعيد أحد أهم نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو وقمة ليفربول

إضافة هائلة بكل المقاييس..

تلقى المدرب زين الدين زيدان أنباءً سعيدة للغاية، بعدما عاد داني كارباخال مرة أخرى إلى تدريبات النادي الملكي اليوم الجمعة.

كارباخال بعيد عن الملاعب منذ شهر فبراير الماضي بعدما خاض 25 دقيقة فقط أمام فالنسيا ثم استُبدِّل للإصابة، وذلك بعد غيابه قبلها لمدة ثلاثة أسابيع للسبب نفسه.

وبحسب ما أتى في تقرير صحيفة "آس" فإن كارباخال قد تدرب اليوم مع شباب ريال مدريد في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يتدرب بصورة فردية على العشب.

وفي حالة أن الدولي الإسباني لم يُعان من انتكاسة جديدة، فبهذا الوضع سيتواجد بصورة طبيعية الأسبوع المقبل أمام إيبار، ثم يتأكد وجوده في الأسبوع الصعب الذي يليه.

ريال مدريد من المقرر أن يلعب مع ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ثم يواجه برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني، ومن ثم السفر لإنجلترا لمواجهة الريدز في مباراة الإياب.

إضافة هائلة لكتيبة زيدان، فهي تأتي بالتزامن مع وقت عصيب ينتظر النادي الملكي سيحسم شكل موسمه إلى حد كبير، كما يمنح زيزو فرصة الاعتماد على لوكاس فاسكيز كجناح لا ظهير أيمن.

الجدير بالذكر أن كارباخال البالغ من العمر 29 عامًا قد شارك هذا الموسم في 14 مباراة فقط بسبب كثرة الإصابات، ولم يلعب سوى في ثلاث مباريات فقط حتى الآن بعام 2021.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يواجه إصابة إيدين هازارد وفيدريكو فالفيردي وتوني كروس، لكن الأنباء الأولية تطمئن بأنهم جميعًا سيعودوا في الوقت المناسب.