وكيله: رونالدو أراد يوفنتوس في يناير

وكيل كريستيانو رونالدو يكشف المزيد من الأسرار حول انتقال موكله من ريال مدريد إلى يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف خورخي مينديز المزيد من الأسرار حول صفقة انتقال موكله كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، والتي فاجأت جميع متابعي كرة القدم في العالم خاصة عشاق العملاق الإسباني.

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير أن رونالدو أبلغه برغبته اللعب في يوفنتوس منذ يناير 2018، وهي الرغبة التي رآى مينديز في البداية أن تحقيقها مستحيل، مضيفًا "كريستيانو هو الأفضل في التاريخ. الفضل في تلك الصفقة لا يعود لي بل لليوفنتوس ورئيسه أندريا آنييلي، الذي قرر ضم رونالدو".

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"يوفنتوس أراده واشتراه، رونالدو أخبرني برغبته اللعب ليوفنتوس في يناير، تلك هي الحقيقة. اعتقدت في البداية أن هذا مستحيل، لكني لم أقل له ذلك بل قلت أنه صعب جدًا، وليس مستحيلًا".

أضاف "بعدها تحدثت مع إدارة يوفنتوس، الاجتماع الأول كان مع نيدفيد وباراتيشي، قبل المباراة ضد ريال مدريد. بعدها اجتمعت مع الرئيس، وهنا بدأت أغير نظرتي من المستحيل إلى احتمالية إتمام الصفقة، وبدأت أراها ممكنة حين تولى أنييلي زمام الأمور. المفاوضات استمرت شهرين".