الرئيس محذرًا: أتليتكو مدريد سبق وهزم يوفنتوس

رئيس أتليتكو مدريد يُعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته ضد يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد تفاؤله من مواجهة يوفنتوس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة وجهًا لوجه ظهر اليوم الإثنين.

وكان بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي الإيطالي قد وصف المواجهة بأنها صعبة للغاية وتوقع أن تكون قليلة الأهداف بأداء متوازن، وحذر كذلك من أسلوب لعب أتليتكو مدريد وخط هجومهم بقيادة بطل العالم "أنتوان جريزمان".

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الرئيس الإسباني وجه رسالة تهديد مبطنة لبطل إيطاليا قال فيها "ليست المرة الأولى التي نُواجه بها يوفنتوس، لقد لعبنا وفزنا أيضًا. حافزنا أن المباراة النهائية تُقام على ملعبنا".

يُذكر أن آخر مواجهة جمعت الطرفين في دوري أبطال أوروبا كانت خلال دور المجموعات من موسم 2014-2015، وانتهى لقاء الذهاب في مدريد بانتصار أتليتكو بهدف دون رد فيما سيطر التعادل السلبي على موقعة الإياب في تورينو، وقد انتهى الموسم بحلول العملاق الإيطالي وصيفًا للبطل برشلونة.