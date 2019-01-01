وكيله: توريرا غير سعيد بسبب إيمري

لكنه يحب أرسنال في الوقت نفسه..

كشف رافاييلي بيتناكور، وكيل أعمال لوكاس توريرا، لاعب أرسنال، عن أن موكله لا يعيش فترة سعيدة حاليًا داخل الجانرز بسبب أوناي إيمري، المدير الفني للمدفعجية، لكنه عاد وأكد على أن اللاعب يحب الأجواء داخل ملعب الإمارات.

وكانت الشائعات قد دارت حول احتمالية رحيل توريرا في فترة الانتقالات الشتوية المقبل بعد تراجع دوره لدى إيمري في الآونة الأخيرة، مع وصول أنباء من إيطاليا عن عزم ميلان الحصول على خدماته لدعم منتصف الميدان بأفضل وأسرع صورة ممكنة.

الدولي الأوروجويائي صار حبيسًا لدكة البدلاء هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات أغلبها كبديل في الدوري الإنجليزي، ليكون إجمالي عدد الدقائق التي خاضها بقميص أرسنال هذا الموسم على الصعيد المحلي، 355 دقيقة، وهو ما أثار غضب اللاعب الذي جذب الأنظار إليه بشدة في الموسم الماضي.

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بيتناكور بدوره ألمح إلى إمكانية خروج موكله من أرسنال، حيث قال في تصريحات إذاعية "كل شيء وارد في كرة القدم. توريرا سعيد في أرسنال حاليًا ولكنه في الوقت نفسه ليس سعيدًا بالتغيير الذي حدث في دوره داخل الفريق في الفترة الأخيرة.".

كما أضاف "يجب عليّ أن أقول أن فريق أرسنال بكل عناصره ليس على ما يرام هذا الموسم، ولكن ما أظنه أن الإدارة تُريد الإبقاء على توريرا.".

يذكر أن توريرا نفسه قد خرج إلى الصحافة في الأسابيع القليلة الماضية وأعلن بوضوح عن شعوره بالـ"الإحباط" بسبب جلوسه على دكة البدلاء، مع تلميحه لوجود اختلافات بينه وبين إيمري، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إيطالية عن أن ميلان يستعد للانقضاض عليه هو وزميله جرانيت تشاكا في الميركاتو الشتوي.

كما يجدر الإشارة إلى أن أرسنال لا يعيش أفضل فتراته هذه الأيام، حيث تراجع ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي ليكون سادسًا برصيد 17 نقطة من 13 مباراة، إلى جانب وجود شائعات عن أن مدربه الإسباني يعيش أيامه الأخيرة في ملعب الإمارات على الرغم من البيان الذي أصدرته الإدارة وأعلنت فيه دعمها لمدرب إشبيلية الأسبق.