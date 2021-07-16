وكيله: برشلونة مجرد "خيار" من ضمن خيارات عديدة لساؤول!

الأمل يبدأ في الانهيار؟

شدد وكيل أعمال ساؤول نيجيز، جوشوا بارنت، على وجود العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع موكله وليس فقط برشلونة.

وكانت التقارير الأخيرة قد أشارت إلى صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يصل بمقتضاها ساؤول إلى كامب نو.

ولا يزال عقد ساؤول ممتدًا لمدة خمسة أعوام مع أتلتيكو مدريد، غير أن اللاعب والنادي يريدان فك الارتباط هذا العام.

بارنت أكد أن المهتمين بساؤول كُثر، حيث قال في تصريحات صحفية "ساؤول سيفعل بمستقبله ما هو الأفضل بالنسبة له، أنا متأكد".

وأتم "لم يتم تقرير أي شيء، ساؤول لديه خيارات كثيرة للبقاء في أتلتيكو مدريد، تمامًا كالخيارات الكثيرة للمغادرة".

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ويُعد مانشستر يونايتد أحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع صاحب الـ26 عامًا، كما برز اهتمامًا من ليفربول باللاعب أيضًا في الآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد بالفعل ضم بديل ساؤول تأهبًا لرحيله وهو رودريجو دي بول، قادمًا من أودينيزي نظير 35 مليون يورو.