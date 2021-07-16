خاص | برشلونة يتهم ريال مدريد بالتسبب في تمرد موريبا، والملكي يرد!

الأمور بين الناديين ستشتعل قريبًا..

توقفت مفاوضات التجديد بين إدارة برشلونة والنجم الشاب إيلاش موريبا، في الوقت الذي تشير به مصادر جول إلى اشتباه النادي الكتالوني بأن ريال مدريد هو السبب في انهيار النقاشات بين الطرفين.

وينتهي عقد موريبا الحالي مع برشلونة في صيف 2022، وبعد التألق الكبير في الموسم الماضي مع الفريق الأول للبرسا، تسعى إدارة جوان لابورتا للإبقاء عليه لأطول مدة ممكنة في جنبات كامب نو.

لكن المفاوضات بين الطرفين لا تسير على ما يرام، حيث طالب وكيل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا براتب لم يلق قبول إدارة برشلونة، بينما بدأ اهتمام الأندية الأخرى بموريبا في الظهور.

ما علاقة ريال مدريد بأزمة موريبا وبرشلونة؟

مصادر جول كشفت أن برشلونة يؤمن بوجود دور لريال مدريد في تعقد المفاوضات بين الإدارة الكتالونية وموريبا، حيث يحاول النادي الملكي الانقضاض على اللاعب الشاب.

وعلى الرغم من أن البيئة المحيطة لموريبا أكدت في أكثر من مناسبة أن انتقال اللاعب إلى ريال مدريد "صعب للغاية"، إلا أن مسؤولي برشلونة لا يؤمنون بحقيقة هذه الأحاديث.

الأنباء التي خرجت مؤخرًا تحدثت عن أن ريال مدريد يراقب الوضع الراهن للشاب، على أمل أن يتمكنوا من تأمين توقيعه للوس بلانكوس مجانًا بنهاية عقده في العام المقبل.

ما هو رد ريال مدريد على هذا الأمر؟

في الوقت نفسه، أكدت مصادر جول أن ريال مدريد يصر أنه إذا أراد التعاقد مع موريبا أو أي لاعب آخر من برشلونة، فسيحدث ذلك بالتواصل المباشر بين الرئيسين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا.

ويتفاخر الثنائي بعلاقة عمل جيدة تجمعهما تبلورت في التعاون القوي جدًا بينهما بخصوص بطولة دوري السوبر الأوروبي بالأشهر الماضية، لذلك من غير المنطقي أن يعمل أحدهم من خلف الآخر بشكل صفقة موريبا المزعوم.

على هذا الأساس، يؤكد ريال مدريد أنه لم يتواصل مع موريبا ولم يمنحه عرضًا أكبر من عرض برشلونة، رغم الاعتقاد السائد داخل البرسا بأن الأمر عكس ذلك.

ما هو وضع موريبا الحالي في برشلونة؟

أبلغ برشلونة موريبا بأنه لن يسمح له بالتدرب واللعب مع الفريق الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد إلا في حالة تجديد عقده.

وسيخرج موريبا تمامًا من حسابات المدرب رونالد كومان لبداية الموسم الجديد حتى تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق حول التجديد.

كومان كان يعقد آمالًا كبيرة على موريبا منذ منحه فرصة المشاركة في الموسم الماضي، حيث خاض 627 دقيقة وسجل خلالهم هدفًا، وبدأ التفكير في أنه سيكون أيقونة وسط ميدان البلوجرانا مستقبلًا.

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