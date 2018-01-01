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وكيله: الإنتر سيضم كيتا بالدي نهائيًا

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اللاعب المعار من موناكو سيبقى طويلًا في ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى روبيرتو كاليندا ثقته في قدرة الإنتر إيجاد طريقة ما للتوقيع نهائيًا مع موكله كيتا بالدي.

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ويلعب كيتا بالدي حاليًا مع الإنتر معارًا من موناكو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 34 مليون يورو في الصيف القادم، وهو حالة مشابهة لجواو كانسيلو الذي لعب الموسم الماضي للنيرادزوري معارًا من فالنسيا قبل أن يفشل الفريق في ضمه نهائيًا ليتحول مساره إلى اليوفنتوس.

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وأكد كاليندا أن موكله لن يكون "كانسيلو جديد"، بقوله لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "لن يكون كانسيلو آخر. إنتر سيجدث طريقة ما للتوقيع معه نهائيًا، مازال هناك وقت بين الآن ومايو القادم".

أضاف "قيمة الانتقال هي 34 مليون يورو، لكن هذا هو المبلغ الذي تدفعه لمثل أولئك اللاعبين. إن فعل ما يتوجب عليه فعله، سيبقى دون شك في ميلانو".

وشارك الدولي السنغالي في 17 مباراة هذا الموسم مع الإنتر، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3.

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