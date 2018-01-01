كلوب مدافعًا عن صلاح: هل نحتاج للدماء لاحتساب ركلة جزاء؟

المدير الفني لليفربول نفى تهمة الغطس عن الدولي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن نجم الفريق "محمد صلاح" نافيًا عنه تهمة "الغطس" للحصول على ركلات جزاء.

وحصل صلاح على ركلة جزاء أمام نيوكاسيل في الجولة قبل الماضية من البريميرليج، بعد إعاقته من المدافع بول دوميت، وقد شكك البعض في صحتها مدعين أن الدولي المصري ادعى السقوط لخداع الحكم والحصول على ركلة جزاء، وهو ما يُعرف كرويًا بمصطلح "الغطس".

ورغم ما أثير عن إمكانية عقاب صلاح بالإيقاف عقب مباراة نيوكاسيل، إلا أن ذلك لم يحدث، لكن اللاعب صاحب الـ28 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال عام 2018 حصل على ركلة جزاء أخرى في المباراة الأخيرة ضد آرسنال بعد احتكاك مع سوكراتيس باباستاثوبولوس، وقد قيل أيضًا أنها غير سليمة وأنه تعمد الحصول عليها.

كلوب نفى كل تلك التهم عن لاعبه، قائلًا "أحد ما شاهدته عبر الإعلام بعد المباراة كان برنامج "ساعة الحكم" على قناة سكاي. لم تكن كثيرة المرات التي اعتقدت فيها أن هناك ركلة جزاء، ومن ثم نظرت مجددًا لأكتشف أنها لم تكن ركلة جزاء".

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"ديموت كالاجير (حكم سابق) قال بعد مباراة نيوكاسيل أنها ركلة جزاء، إذ يد دوميت كانت موجودة. هل نحن بحاجة للدماء لنحصل على ركلة جزاء صحيحة؟ أعتقد لا. إن لم تلمس صلاح في تلك اللحظة لتمكن من التسديد، وأنتم تعلمون مدى جودة تسديداته. هذا هو الوضع".

أتم المدرب الألماني "الحكم (مايكل أوليفر) كان قريبًا حقًا. نحن لا نمتلك "غطاسين" في الفريق وتلك اللقطة لم تكن "غطسًا". والأخرى أيضًا لم تكن "غطسًا". الحكم اتخذ قراره. شاهدت العديد من ركلات الجزاء التي لم تحتسب لصالحنا خلال 3 سنوات ونصف من عملي هنا".

وكان سوكراتيس قد اتجه بين شوطي المباراة لمحمد صلاح معترضًا على ركلة الجزاء، قبل أن يتدخل فيرجيل فان دايك سريعًا وتحدث مناوشة سريعة بين اللاعبين، وقد أكد المدافع الهولندي أنه لم يكن شجارًا رغم أنه بدا ذلك، موضحًا أنه مطالب بالدفاع عن زميله.

إذ قال "رأيت سوكراتيس متجهًا لمحمد صلاح قائلًا أنه كان يدعي السقوط. لقد كان يُهاجمه قليلًا، لكني أردت القول أنه لم يدعي السقوط. بدا الأمر كأننا نتشاجر لكننا لم نكن كذلك. أنا أحمي زميلي وهذا طبيعي، رد الفعل هذا يجب أن يكون من الجميع وهذا ما نحتاج لفعله دومًا، أن ندعم بعضنا البعض، وهذا ما أفعله".