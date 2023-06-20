وكيلة أعمال ماركو فيراتي تقرب اللاعب من الهلال .. ماذا قالت؟

أول تعليق رسمي من وكيلة ماركو فيراتي بعد عرض نادي الهلال

تحدثت رافائيلا بيمنتا، وكيلة أعمال النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل اللاعب؛ بعد ساعات قليلة، من العرض الهلالي لضمه.

الهلال دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان؛ لضم فيراتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط مطالبات من إدار النادي الفرنسي، بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو.

بيمنتا أعلنت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت"، أن مستقبل فيراتي؛ سواء بالبقاء مع الفريق الباريسي أو الرحيل، سيتضح خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأضافت وكيلة أعمال النجم الإيطالي: "اللاعب سيذهب إلى إجازة، خاصة أن سوق الانتقالات الصيفية لا يزال في بدايته.. وعند عودته؛ سنقرر مستقبله".

وأعربت رافائيلا عن احترامها وتقديرها الكبير لمسابقة دوري روشن للمحترفين والعروض السعودية؛ قائلة: "أنهم يصرفون الأموال؛ من أجل تطوير كرة القدم هناك"؛ في تلميحات إلى إمكانية انتقال موكليها إلى المملكة.

وإلى جانب ماركو فيراتي، تعمل بيمنتا كوكيلة للنجم الفرنسي بول بوجبا، والذي ترددت أنباء عن تلقيه عرضًا سعوديًا أيضًا، دون الكشف عن اسم النادي، الذي يريد التعاقد معه.