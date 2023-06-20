ليس نيمار .. الهلال يطلب نجم باريس سان جيرمان و"الصفقة بـ407 ملايين ريال"

مبلغ خرافي لبيع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال في الصيف الحالي

فتح مسؤولو نادي الهلال، خط مفاوضات مكثف مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع أحد النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال اقترب من التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي تؤكد فيه كافة التقارير العالمية، حسمه صفقة متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا، استفسر الهلاليون من فريق العاصمة الفرنسية، على المبلغ المطلوب؛ للتعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، في الصيف الحالي.

وكشف بيدولا عبر موقعه الرسمي، عن أن إدارة باريس سان جيرمان، أخبرت نظيرتها في الهلال، بتحديدها مبلغ من 80 إلى 100 مليون يورو "327 إلى 407 ملايين ريال سعودي تقريبًا"، للتخلي عن فيراتي.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الباريسيون، على أن الكلمة الأخيرة في الاستغناء عن النجم الإيطالي أو استمراره، ستكون في يد الإسباني لويس إنريكي، الذي بات على أعتاب تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الهلال، يسعى للتعاقد كذلك مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لتعويض فشله في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.