وفاة محمود صوفي نجم منتخب قطر الأسبق

الهداف التاريخي لقطر في تصفيات المونديال رحل عن عالمنا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توفي فجر اليوم الأحد، محمود صوفي؛ نجم منتخب قطر الأسبق، عن عمر يناهز الـ48 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

الراحل لعب من قبل لفرق السد والغرافة والمرخية والعربي، بجانب أنه حقق عدد من الإنجازات مع الأدعم خلال مسيرته في الملاعب.

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ويعد صوفي هداف قطر في تصفيات كأس العالم، حيث سجل 12 هدفًا خلال 20 مباراة، بالإضافة إلى أنه وصيف هدافي الأدعم في كأس الخليج بعشرة أهداف.

وحصل محمود صوفي مع منتخب بلاده على لقب كأس الخليج عام 1992، وكذلك شارك معه في أولمبياد برشلونة 1992، والتي سجل بها هدفًا في مرمى كولومبيا.

ونعاه عدد من المؤسسات والأشخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى عائلة اللاعب محمود صوفي و أسرة كرة القدم القطريه بوفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق محمود صوفي سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/WJ3af242XK — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 1, 2019

خالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الكرة والرياضه القطريه اللاعب السابق محمود صوفي لاعب منتخبنا الوطني سابقا والذي سبق له اللعب في صفوف نادينا #السد

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون pic.twitter.com/PXvd33HM4A — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 1, 2019

رحم الله محمود صوفي نجم الكرة القطرية الذي فجعنا برحيله ، تغمد الله روحه الجنة وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون — أيمن جاده (@aymanjada) June 1, 2019

نعزي انفسنا في وفاة فقيد كرة القدم القطرية



نجم منتخبنا اللاعب محمود صوفي



رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/ZVf7nIsMhY — خليفه بن حمد آل ثاني (@khm_althani) June 1, 2019