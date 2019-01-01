الخليفي يقترب من حسم شراء فيورنتينا

الفيولا حائر بين المستثمرين القطريين أو الأمريكان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، قريب من حسم صفقة شراء نادي فيورنتينا الإيطالي في الأيام المقبلة.

الأيام الماضية شهدت أنباء عن حسم رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو للصفقة، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً من قبل الطرفين حتى الآن.

وقالت صحيفة "كوريري" إن عملية المفاوضات مع رجل الأعمال الأمريكي مجرد غطاء للمفاوضات مع الخليفي ومجموعته القطرية.

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موقع "لاباروفيولا" المقرب من النادي الإيطالي قال إن اجتماعاً دار في ميلانو بين الأخوة ديلا فالي، مالكي النادي، والخليفي، وأن الصفقة قريبة من الحسم.

وأكد الموقع أن الأثنين المقبل سيشهد إغلاق الصفقة مقابل مبلغ يقارب 220 مليون يورو ونقل الملكية رسمياً للخليفي من الأخوة ديلا فالي.

فيورنتينا عاش موسماً مضطرباً ونجح في تفادي الهبوط في الجولة الأخيرة من الكالتشيو بفضل تعادله السلبي مع جنوى.