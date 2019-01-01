وفاة النيجيري بروميس عن عمر 31 عاماً

الوفاة المفاجئة وقعت بالأمس وأعلنها ناديه اليوم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي أوستن بولد الأمريكي عن وفاة نجمه النيجيري إسحق بروميس عن عمر يناهز 31 عاماً، والتي وقعت أمس الأربعاء.

وقال بوبي إبستاين رئيس النادي:"الخسارة الأكبر التي يمكن أن يعانيها فريق ما ليست على لائحة النتائج، إنها وفاة أحد الزملاء".

وأضاف:"بصدمة وحزن كبير نؤكد الوفاة المفاجئة لبروميس. نتمنى لزوجته وأطفاله وعائلته القوة والسلام".

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ولم يشارك بروميس في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من وفاته، ضد بورتلاند تيمبرز والتي فاز خلالها فريقه 2-1 خارج ملعبه، حيث بقي على مقاعد البدلاء.

A message from Austin Bold FC Chairman Bobby Epstein pic.twitter.com/9uEomI5Ez3 — Austin Bold FC (@AustinBoldFC) October 3, 2019

يذكر أن بروميس كان قد قاد بلاده لفضية دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الصينية بكين عام 2008.